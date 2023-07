Tes Schouten stelt teleur en mist WK-finale 100 meter school

Schouten bleef met 1.06,53 ver verwijderd van haar persoonlijke record (1.05,72). De afgelopen tijd maakte Schouten nog indruk met een reeks Nederlandse records op de 100 en 200 meter school.

Imani de Jong kwam in actie in de series van de 1500 meter vrij. Met een tijd van 16.51,22 eindigde ze als 25e. De beste acht zwemsters kwalificeerden zich op dit nummer voor de finale. Op de 400 meter vrij finishte de WK-debutante zondag als 21e.

De Waard en Toussaint missen finale 100 meter rug

Maaike de Waard en Kira Toussaint zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale op de 100 meter rugslag.

De 26-jarige De Waard tikte aan in een tijd van 59,84 seconden en werd daarmee elfde. Toussaint, de 29-jarige houdster van het Nederlands record (58,65), redde het niet met een tijd van 59,89. Ze werd twaalfde. De zwemsters hadden een plek in de top acht nodig om de finale te bereiken. De Amerikaanse Regan Smith was in de halve finales de snelste met een tijd van 58,33.