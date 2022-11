Overtuigend Engeland heeft geen kind aan Iran

Het duel tussen Engeland en Iran, dat voorafgegaan werd door diverse statements, kwam moeizaam op gang. Dat was mede te wijten aan een harde botsing tussen de Iranese doelman Alireza Beiranvand en een teamgenoot. Na een lange behandeling probeerde Beiranvand de wedstrijd voort te zetten, maar enkele minuten later ging aangeslagen hij weer liggen, waarna het weer even duurde alvorens hij van het veld werd begeleid. Seyed Hossein Hosseini verving hem onder de lat.

Na een klein halfuur was er dan een eerste echte kans, maar Mason Mount schoot in het zijnet. Even later knikte John Stones uit een hoekschop de bal op de lat. De druk nam duidelijk toe en de 1-0 bleek dan ook onvermijdelijk. Luke Shaw gaf voor en Jude Bellingham kopte de bal uitstekend richting de verre hoek. Al snel maakte Engeland de 2-0. Een hoekschop werd teruggeknikt door Harry Maguire, waarna Bukayo Saka de bal prachtig binnenschoot. Nog voor de pauze viel ook de derde binnen. De voorzet van Harry Kane op Raheem Sterling was uitstekend en de aanvaller rondde knap af.

Kans Jahanbakhsh

Feyenoorder Alireza Jahanbakhsh kreeg in de blessuretijd - die vanwege het vele oponthoud veertien minuten bedroeg - zowaar een kans voor Iran om wat terug te doen. De vleugelaanvaller - die in de tweede helft niet meer terug het veld opkwam - was echter niet in staat om de bal bij zijn volley laag te houden. Zo keken hij en zijn teamgenoten bij rust al tegen een forse achterstand aan.

Feyenoorder Alireza Jahanbakhsh kreeg geel na een overtreding op Luke Shaw. Ⓒ ANP / Associated Press

In de tweede helft had Engeland een kwartier nodig om de Iraanse defensie te verschalken. De 21-jarige Saka kwam van rechts naar binnen en plaatste de bal met links in de verre hoek. Kort daarna deed Iran wat terug. Mehdi Taremi liep bij een handig steekballetje goed weg uit de rug van Maguire en schoot via de onderkant van de lat binnen. Maguire verliet direct daarna het veld. De aanvoerder van The Three Lions leek duizelig te zijn en last te hebben van zijn hoofd.

Razendsnelle Rashford

Ook tweevoudig doelpuntenmaker Saka ging eraf en werd vervangen door Marcus Rashford. De Manchester United-aanvaller, die dit seizoen weer is opgeleefd onder Erik ten Hag, had nog geen minuut nodig om zichzelf op het scorebord te zetten.

In de slotfase maakte een andere invaller, Jack Grealish, ook nog een doelpunt voor de dominante Britten. Zo was Engeland overigens ook heel effectief, want het was nu niet dat het de kansen opeenstapelde. Iran kan daar nog wat van leren, want Sardar Azmoun liet in de slotfase nog de kans liggen op een tweede treffer, maar via de vingertoppen van Jordan Pickford spatte zijn poging uiteen op de lat. In de allerlaatste seconde was het alsnog raak voor de Iranezen, toen Taremi vanaf de strafschopstip scoorde.

Het deerde Engeland niet. Dankzij de 6-2 zet de verliezend finalist van het EK van afgelopen jaar al een flinke stap richting de knock-outfase.