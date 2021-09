Regen reddingsboei Max Verstappen tijdens 100e zege Lewis Hamilton: ‘Dit zeker niet verwacht’

Verstappen stoomde uiteindelijk nog op naar de tweede plek, achter winnaar Lewis Hamilton. En dat terwijl de Nederlander vanaf de laatste rij was begonnen.

,,De regen heeft ons geholpen om de laatste jump te maken”, aldus de tevreden Red Bull-coureur. ,,Om maar één plek toe te geven, met die motorwissel, is niet slecht... Dit had ik zeker niet verwacht toen ik wakker werd vanmorgen. Als ik vooraan was gestart, was dit ook het maximale resultaat geweest. Uiteindelijk hebben we eigenlijk niets verloren”, aldus Verstappen, die zijn motorwissel en gridstraf van de GP van Italië zodoende zonder schade kwijtspeelde.

In tegenstelling tot veel coureurs om hem heen – en leider Lando Norris – kozen Verstappen en Red Bull er op het juiste moment voor om de intermediates onder zijn auto te zetten. ,,Op een gegeven moment was het gewoon te glad. Daarvoor was het ook geen makkelijke race. Het was moeilijk om te volgen, ik zat een paar vast en dan gaan je banden er sneller aan.”

Lewis Hamilton boekte zondag zijn 100e zege in de Formule 1. Ⓒ REUTERS

Lewis Hamilton

Verstappen verloor de leiding in de WK-stand weliswaar aan Lewis Hamilton, maar beperkte de schade. De zevenvoudig wereldkampioen boekte zijn honderdste overwinning in de Formule 1. ,,Ik was zo vastbesloten om vandaag te presteren na de fouten van gisteren”, stelde Hamilton.

,,Bij de start verloor ik veel plekken, want ik probeerde uit de problemen te blijven. Het was moeilijk om langs Lando te komen. Max heeft ook een geweldige job gedaan. Die honderdste zege liet even op zich wachten, maar nu heb ik hem.”