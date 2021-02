Vuurwerk houdt Feyenoord-selectie uit slaap in hotel Enschede

Premium Voetbal

De wondere wereld van Oranje Leeuwin Victoria Pelova

Ze heeft het schaken weer voorzichtig opgepakt, is muzikaal en studeert technische wiskunde. En oh ja, tussendoor heeft ze ook nog tijd om te voetballen, voor Ajax en de Oranje Leeuwinnen. Welkom in de wondere wereld van duizendpoot Victoria Pelova (21).