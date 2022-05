Rozetruidrager Carapaz onderuit in beginfase bergrit

Achterin het peloton gingen een stuk of twintig renners tegen de vlakte. Een van de slachtoffers: Richard Carapaz. De Ecuadoraan, in 2019 winnaar van de Italiaanse ronde, pakte zaterdag de leiding in het algemeen klassement en rijdt vandaag voor het eerst in het roze. Ook Simon Yates, de winnaar van zaterdag, en Guillaume Martin lagen op de grond.

Carapaz sprong al snel weer op zijn fiets en kon ogenschijnlijk zonder problemen verder.

Bron: discovery +

