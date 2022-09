Blunderende Karsdorp leidt zware nederlaag AS Roma in

Rick Karsdorp stond met een fout in de beginfase aan de basis van de nederlaag. De Nederlandse verdediger wilde de bal in de 5e minuut na een hoge voorzet met zijn borst terugspelen op doelman Rui Patricio. Karsdorp had niet door dat aanvaller Iyenoma Udogie in zijn rug stond en doorliep richting het doel. Udogie kon de bal in het doel schieten nog voordat Patricio erbij kon: 1-0. AS Roma was zelf een paar keer gevaarlijk via Paulo Dybala. De Argentijnse spelmaker had geen geluk in de afronding.

Trainer José Mourinho haalde Karsdorp tijdens de rust naar de kant en verving hem door aanvaller Andrea Belotti. Het gewenste effect leverde dat niet op. Udinese verdubbelde de voorsprong in de 56e minuut en opnieuw was dat te danken aan een fout van een speler van AS Roma, de doelman in dit geval. Patricio liet zich verrassen door een schot van de Duitser Lazar Samardzic: 2-0. Via de Argentijnse aanvoerder Roberto Pereyra werd het een kwartier voor tijd 3-0 en de Sloveense invaller Sandi Lovric maakte de avond met een vierde doelpunt nog pijnlijker voor Roma.

AS Roma staat na vijf wedstrijden op de vijfde plek met 10 punten. Koplopers Napoli en AC Milan hebben 11 punten.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Serie A