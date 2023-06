FIFA gaat speelsters op vrouwen-WK individueel belonen

Speelsters die meedoen aan de groepsfase krijgen ieder 30.000 Amerikaanse dollar, omgerekend bijna 28.000 euro. Dat bedrag loopt gedurende het toernooi verder op. De speelsters van de uiteindelijke wereldkampioen ontvangen per persoon 270.000 Amerikaanse dollar (ruim 250.000 euro). Voor de bond van het winnende land ligt 4.290.000 Amerikaanse dollar (bijna 4 miljoen euro) klaar.

„Onder dit ongekende nieuwe model kan elke individuele speler van het WK nu volledig rekenen op een vergoeding. De aanvoerder die uiteindelijk op 20 augustus in Sydney de wereldbeker in de wacht sleept, ontvangt 270.000 dollar, net als elk van haar 22 ploeggenoten”, aldus FIFA-voorzitter Gianni Infantino. „Het wereldwijde salaris van vrouwelijke profvoetballers is ongeveer 14.000 dollar per jaar, dus de bedragen die bij het WK worden toegewezen zullen een reële en betekenisvolle impact hebben op de levens en carrières van deze speelsters.”

Het WK begint op 20 juli.