Novak Djokovic in schema Indian Wells, maar toegang tot VS onzeker

De twintigvoudig grandslamwinnaar heeft tot dusverre geweigerd om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus en had eerder gezegd dat hij bereid was om die reden toernooien te moeten missen. Djokovic moest in januari na een rechtszaak in Australië het land verlaten en kon niet deelnemen aan de Australian Open in Melbourne.

„Djokovic staat op de deelnemerslijst van het toernooi en is daarom in het speelschema opgenomen. We overleggen momenteel met zijn team”, meldden de organisatoren van Indian Wells op Twitter. „Het is echter nog niet beslist of hij zal deelnemen aan het toernooi omdat hij nog toestemming van gezondheidsagentschap CDC moet krijgen om het land binnen te komen.” De Serviër won het masterstoernooi in Californië vijf keer.

De regels op de website van de CDC van 3 maart zeggen nog dat niet-Amerikaanse reizigers die geen immigranten zijn gevaccineerd moeten zijn tegen Covid-19 om per vliegtuig naar de Verenigde Staten te mogen reizen.

Griekspoor treft Querrey

Tallon Griekspoor speelt in de eerste ronde van Indian Wells tegen de Amerikaan Sam Querrey (34), tegenwoordig de nummer 114 van de wereld. De voormalig nummer 11 op de mondiale ranglijst is met een wildcard toegelaten aan het eerste masterstoernooi van het jaar.

Voor de 25-jarige Griekspoor wordt het zijn debuut op een masterstoernooi. De huidige mondiale nummer 54 kwam vorig jaar met zijn lagere ranking niet in aanmerking voor de grootste toernooien na de grand slams.

Botic van de Zandschulp, de nummer 47 op de wereldranglijst, neemt het in de openingsronde op tegen een qualifier. Van de Zandschulp (26) nam vorig jaar al deel aan Indian Wells. Hij verloor toen in de eerste ronde in drie sets van de Amerikaan Marcos Giron.