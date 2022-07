Premium Het beste van De Telegraaf

’Als Wout een nacht goed slaapt, zal hij wel weer in orde zijn’ Opmerkelijke tactiek Jumbo-Visma: meesterzet of ’zelfmoord’?

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Wout van Aert reed de hele dag in de aanval. Ⓒ ANP/HH

LONGWY - De puzzel om de Tour de France te winnen, bestaat na de rampzalig verlopen kasseienrit opeens uit veel meer stukjes voor Jumbo-Visma. Er wordt gezocht naar manieren om Tadej Pogacar een draai om de oren te geven, maar vooralsnog geeft de tweevoudig Tour-winnaar geen kik. In de zesde etappe hanteerde de Nederlandse topploeg met geletruidrager Wout van Aert een opmerkelijke tactiek, maar was het uiteindelijk Pogi die de rit won in Longwy en het geel pakte. Was dit een meesterzet of ’zelfmoord’ van Jumbo-Visma?