Rico Verhoeven: ’Uitvallen Jamal Ben Saddik heel dubieus’

Dick Advocaat: ’AZ boven Feyenoord? Ik zie het niet op de ranglijst’

Als er bij Feyenoord één reden is om zondag af te rekenen met AZ dan is het wel de voortdurende verhalen dat de club in Alkmaar boven Feyenoord is uitgegroeid. Zelfs Dick Advocaat, die toch twee keer in dienst was van AZ, is er klaar mee. „AZ boven Feyenoord? Ik zie het niet op de ranglijst.”