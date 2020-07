Nog een tik voor Leclerc en Ferrari

Het is een volgende tik voor Ferrari, dat zo slecht aan het seizoen is begonnen. Leclerc haalde op zaterdag de derde kwalificatiesessie niet eens, teamgenoot Sebastian Vettel (tiende) ternauwernood. Vorige week was het precies andersom. Leclerc eindigde in de race toen tegen alle verwachtingen in nog als tweede.

Lando Norris (McLaren) kreeg op vrijdag al een gridstraf van drie plaatsen, na het inhalen van Pierre Gasly tijdens een gele vlag-situatie in de vrije training. De Britse nummer 3 van vorige week start daardoor als negende.