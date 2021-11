Michael van Gerwen neemt geen blad voor de mond: ’Het is werkelijk waar belachelijk’

„Het is werkelijk waar belachelijk”, aldus Mighty Mike, die zaterdag desondanks wist af te rekenen met zowel Raymond van Barneveld (6-3) als Gary Anderson (10-6). „Als je kijkt naar het niveau van de topspelers, zie je dat niemand zijn beste darts laat zien. Het is gewoon te koud en de wind is binnen duidelijk voelbaar. Daar word niemand een betere speler van.”

De situatie is al langer slecht volgens Van Gerwen, die niet langer wil zwijgen. „Niemand mag er wat van zeggen, niemand heeft de ballen om er wat van te zeggen, maar ik zeg het gewoon”, stelt de Brabander vol bravoure.

Zijn ruime overwinningen op Van Barneveld en Anderson en zijn plek in de kwartfinale ten spijt, heeft Van Gerwen een nare smaak in de mond door de situatie. „Het draait om zeges, dat is het belangrijkste, maar door dit alles ben ik gewoon een beetje boos. Ik houd niet van dit soort zaken. Natuurlijk zijn de omstandigheden voor iedereen hetzelfde, wat dat betreft maakt het geen verschil, maar als darter wil je het publiek je beste spel laten zien en dat lukt op deze manier simpelweg niet.”

Minehead is gelegen in het zuidwesten van Engeland, aan het Kanaal van Bristol. Van Gerwen vindt het eigenlijk nooit een fijne plek om te spelen en heeft een oplossing. „We komen hier altijd in de winter, in maart en november. Maar deze hal is niet bestand tegen slecht weer. Waarom laten ze ons hier niet gewoon in de zomer spelen?”