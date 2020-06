Braziliaanse topclubs weigeren weer te gaan voetballen

In Brazilië overlijden nog altijd honderden mensen per dag aan het coronavirus. In totaal zijn al meer dan 45.000 Brazilianen overleden aan Covid-19.

„Helaas denkt de meerderheid van de clubs dat we weer wedstrijden kunnen gaan spelen, ondanks de chaotische toestanden waarin we leven”, zegt voorzitter Nelson Mufarrej van Botafogo. „Wij zijn daar tegen. Je bent de realiteit uit het oog verloren als je de competitie nu wil hervatten.”

Het is de bedoeling dat het staatskampioenschap van Rio de Janeiro donderdag wordt hervat met de wedstrijd Bangu - Flamengo. Botafogo en Fluminense hebben hun eerste wedstrijd voor maandag op het programma staan. De clubs dreigen naar de rechter te stappen. De Braziliaanse overheid moet officieel nog wel goedkeuring geven aan de hervatting van het seizoen, dat in maart werd stilgelegd vanwege de pandemie.