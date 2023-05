Sprookje Osasuna komt niet uit: Real Madrid wint Copa del Rey

Real kwam al na 2 minuten op 1-0. Na een fraaie dribbel door het 16-metergebied gaf Vinícius Júnior de bal aan Rodrygo, die niet aarzelde en raak schoot.

Osasuna bleef zoeken naar de gelijkmaker er Lucas Torro had na bijna een uur succes. Zijn harde afstandsschot was voor doelman Thibaut Courtois onhoudbaar.

Rodrygo drukte in de 70e minuut de hoop op een stunt weg bij Osasuna. De bal ketste na een schot van Toni Kroos via de defensie van Osasuna voor de voeten van Braziliaanse aanvaller, die opnieuw doeltreffend uithaalde.

Complete set voor Camavinga

De bekerwinst van Real betekent ook dat Eduardo Camavinga weer een prijs mag bijschrijven. De middenvelder is pas 20 jaar en sinds twee seizoenen actief bij de Koninklijke, maar heeft nu al elke mogelijke prijs - op ’lagere bekers’ zoals de Europa League na - met de club gewonnen. Hij werd al Spaans landskampioen, winnaar van de Supercopa, de Champions League, de Europese Supercup en het wereldkampioenschap voor clubs. Zaterdag, even voor middernacht, kwam daar ook de Copa del Rey bij.

Ancelotti prijst zijn Brazilianen na bekerwinst met Real Madrid

Ancelotti loofde nadrukkelijk zijn twee Braziliaanse buitenspelers Vinícius Júnior en Rodrygo na de 2-1-zege in de finale van het Spaanse bekertoernooi op Osasuna. „Zij maakten vandaag het verschil”, zei de Italiaan, die een korte viering van het bekersucces voorzag. „We zullen het een beetje vieren. Niet te veel. En dan gaan we werken naar dinsdag.” Dan neemt Real Madrid het in de halve finales van de Champions League op eigen veld op tegen Manchester City.

„Vini bracht Osasuna uit balans en Rodrygo maakte de doelpunten”, keek de gelauwerde coach terug op de eindstrijd in de Copa del Rey in Sevilla. Madrid leidde al na 2 minuten na een solo van Vinícius en de afronding door zijn landgenoot. Osasuna maakte na een klein uur gelijk. Maar in de 70e minuut zorgde Rodrygo voor een nieuwe voorsprong die werd behouden tot het eindsignaal.

Zware weg

Ancelotti wees op de zware weg die zijn ploeg had afgelegd richting finale met onder meer overwinningen op Atlético Madrid en FC Barcelona. „Deze bekerwinst komt op een belangrijk moment. We hebben er het hele seizoen voor geknokt. Het is een verdiende prijs gezien de clubs waar wij van hebben gewonnen.”

„Hij is moeilijk te verdedigen, ik weet zeker dat hij Manchester City ook pijn gaat doen”, sprak Osasuna-coach Jagoba Arrasate over Vinícius. „En Rodrygo maakte er twee. We hebben het over twee van de beste voetballers in de wereld. Real Madrid verdient deze beker, maar ik ben trots op mijn spelers.”