Camavinga (20) heeft prijzenset nu al compleet Sprookje Osasuna komt niet uit: Real Madrid wint Copa del Rey

Rodrygo was de grote man bij de Madrilenen. Ⓒ ANP/HH

Real Madrid heeft voor de twintigste keer in de clubgeschiedenis de Spaanse beker veroverd. De club van trainer Carlo Ancelotti won met 2-1 van Osasuna in de finale. Rodrygo was de grote man bij de Madrilenen. De Braziliaan maakte beide treffers voor Real in Estadio La Cartuja in Sevilla, waar de finale van de Copa del Rey werd gespeeld.