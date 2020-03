Wielrenner Gaviria besmet met coronavirus

Gaviria, ging op 23 februari Abu Dhabi van start voor de UAE Tour, die enkele dagen later werd stilgelegd vanwege een uitbraak in het peloton. Omdat stafleden van een aantal teams positief testen op het virus, werd het hele peloton, inclusief journalisten, in quarantaine geplaatst.

Het grootste gedeelte van de renners mocht na enkele dagen alweer naar huis, maar anderen zaten tot voor kort nog ’vast’, onder wie Ramon Sinkeldam en zijn Groupama-FDJ-ploeggenoten. Gaviria ligt inmiddels al twee weken in een ziekenhuis in Abu Dhabi.

„Ik heb veel geruchten gehoord over mijn gezondheid, maar het gaat goed met mij”, aldus Gaviria. „Ik moet mijn ploeg bedanken en het ziekenhuispersoneel. Zij hebben perfect voor me gezorgd.”

Eerder werd ook bij Dmitry Strakhov van Gazprom-Rusvelo het virus aangetroffen.

België

Vanwege het coronavirus heeft men in België besloten om tot en met 31 maart niet meer te koersen in het land. Dit houdt in dat onder meer de Driedaagse Brugge-De Panne, de E3 BinckBank Classic en Gent-Wevelgem niet doorgaan.

Voorlopig gaan Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen (1 en 5 april) ’gewoon’ door. Hetzelfde geldt voor Parijs-Roubaix (12 april) en de Amstel Gold Race (19 april), die in respectievelijk Frankrijk en Nederland worden verreden. Echter: ook boven die wedstrijden hangen inmiddels donkere wolken.

Eerder werden al de Italiaanse koersen Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo geschrapt vanwege het om zich heen grijpende coronavirus. In Spanje is donderdag besloten om de Ronde van Catalonië af te gelasten.

Greg Van Avermaet ziet zijn voorjaar langzaam aan in rook opgaan. Ⓒ Hollandse Hoogte

Trainingskamp

Natuurlijk overstijgt de huidige pandemie de sport, maar voor veel wielrenners komt de klap sportief gezien hard aan. De klassiekerspecialisten gingen de afgelopen maanden stuk voor stuk op trainingskamp en verbleven soms wel wekenlang op hoogte, bijvoorbeeld op de vulkaan El Teide op het Spaanse eiland Tenerife. Ver weg van hun gezinnen.

„Het zou een kleine ramp zijn als straks ook de Vlaamse koersen worden geschrapt”, stelde de Belgische topcoureur Greg Van Avermaet daar vorige week al over, toen duidelijk werd dat zijn team (CCC) vanwege de gezondheidsrisico’s weigerde deel te nemen aan Parijs-Nice. De Franse rittenkoers ging overigens gewoon van start en duurt nog tot en met zondag.

„Ik leg me neer bij de beslissing, maar dat neemt niet weg dat ik ontgoocheld ben”, vertelde Van Avermaet aan Het Nieuwsblad. Hij vreest dat al zijn opofferingen mogelijk voor niets zijn geweest. „Ik ben een coureur, ik denk in eerste instantie aan het sportieve.”

’Mentaal is het niet makkelijk’

Afgelopen zondag vertrok Van Avermaet voor een nieuwe, tiendaagse hoogtestage naar de Sierra Nevada. Mochten alle voorjaarskoersen worden afgelast, dan zou dat ’pijnlijk’ zijn, meende Van Avermaet.

„Alles nu opnieuw op gang trekken en dan beneden komen om te horen dat er geen koersen meer zijn. Hopelijk is dit niet voor niks, maar je moet er rekening mee houden. Het zou een kleine ramp zijn mochten ook de Vlaamse koersen niet doorgaan, maar alles kan op dit moment.”