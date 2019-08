Hamilton haalt venijnig uit richting Gasly

Lewis Hamilton en Max Verstappen op het podium na de GP van Hongarije. Ⓒ REUTERS

Pierre Gasly rijdt in dezelfde auto als Max Verstappen, maar dat is totaal niet terug te zien in de WK-stand. Waar de Nederlander derde staat, bezet de Fransman de zesde plaats. Het verschil in punten is immens: 181 om 63 punten. Het verleidde Lewis Hamilton na de dor hem gewonnen Grand Prix van Hongarije tot enkele venijnige uitlatingen aan het adres van de tweede Red Bull-coureur.