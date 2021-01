’Sergio Ramos en Real Madrid drijven verder uit elkaar’

Sergio Ramos op de tribune tijdens het competitieduel van Real Madrid met Celta de Vigo. Ⓒ EPA

De toekomst van Sergio Ramos (34) bij Real Madrid blijft ongewis. De aanvoerder beschikt in de Spaanse hoofdstad over een aflopend contract en de gesprekken met de clubleiding over een nieuwe verbintenis verlopen alles behalve soepel.