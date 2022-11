Premium Het beste van De Telegraaf

REPORTAGE Gezin wil ervoor zorgen dat hij slaagt als voetballer én mens Familie Nouri neemt Ihattaren in huis: ’Zie Mo als een bonusbroer’

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Mohamed Ihattaren krijgt steun van Mohammed Nouri, wiens familie de voetballer opvangt. Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

AMSTERDAM - Om zijn belofte als begenadigd talent alsnog in te lossen, is Mo Ihattaren (20) buiten het voetbalveld een bijzonder één-tweetje aangegaan. De oud-prof van PSV, en heel kortstondig Juventus en Ajax, laat zich sinds kort begeleiden door Mo Nouri (28), de oudere broer van voormalig Ajax-parel Abdelhak (Appie) Nouri, die hij evenwel niet als zaakwaarnemer ziet. „Maar als familie, een bonusbroer. Sinds ik een paar dagen per week bij hem woon en dankzij het geloof, heb ik mijn leven weer op de rit”, aldus de nog iets te zware, maar goedlachse en ambitieuze Ihattaren.