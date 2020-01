James Harden doorbreekt in NBA grens van 20.000 punten

James Harden Ⓒ AFP

James Harden heeft in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA weer een persoonlijke mijlpaal bereikt. De 30-jarige Amerikaanse vedette van Houston Rockets doorbrak in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Minnesota Timberwolves (139-109) de grens van 20.000 punten. Hij is de 45e speler in de lange historie van de NBA die dit heeft bereikt.