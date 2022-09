Premium Het beste van De Telegraaf

PSV-trainer verwacht dat zijn ploeg de grote deceptie tegen FC Twente goed heeft verwerkt Van Nistelrooy rekent op reactie: ’Wat het hardst aankomt, daar leer je het snelste van’

Door Jeroen Kapteijns

Ruud van Nistelrooy. Ⓒ René Bouwman

EINDHOVEN - Na de harde tik die FC Twente zaterdag heeft uitgedeeld, rekent PSV-trainer Ruud van Nistelrooy op een goede reactie van zijn team bij de aftrap van de groepsfase van de Europa League. De eerste opponent in Eindhoven is de Noorse stuntploeg FK Bodø/Glimt, die het afgelopen seizoen veel indruk heeft gemaakt in Europa met energiek en aanvallend voetbal. Van Nistelrooy is beducht voor de tegenstander uit Noord-Noorwegen. „Ik schat ze hoog in. Ik denk dat ze zichzelf in de vorige Europese campagne op de kaart hebben gezet. AZ uitgeschakeld in de achtste finale, de beroemde 6-1 wedstrijd tegen Roma”, aldus Van Nistelrooy.