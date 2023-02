Absurde zege PSG na late goal Messi, ’td’ werpt zich op als coach; Boadu belangrijk

Er leek aanvankelijk weinig aan de hand voor de Parijzenaars. Binnen twintig minuten hadden Kylian Mbappé en Neymar toegeslagen en stond er een op het oog comfortabele 2-0 voorsprong op het scorebord. Bafodé Diakité deed echter snel wat terug en na rust ging het helemaal mis.

De nummer vijf van Frankrijk kwam via een strafschop van Jonathan David tot 2-2 en twintig minuten voor tijd schoot Jonathan Bamba hard de derde Lille-treffer tegen de touwen. Opvallend was verder dat na de 2-3 technisch directeur Luis Campos de tribune verliet en naar het veld kwam. Daar ging hij naast Christophe Galtier staan en riep aanwijzingen naar de spelers.

Of het nu door zijn instructies kwam of niet, de koploper richtte zich op. Eerst maakte Mbappé met zijn tweede van de middag gelijk en diep in blessuretijd tekende Messi met een vrije trap voor de winnende.

Invaller Boadu met treffer belangrijk voor winnend AS Monaco

Spits Myron Boadu heeft AS Monaco met een belangrijk doelpunt aan een overwinning in de Ligue 1 geholpen. De 22-jarige oud-speler van AZ kwam in de 67e minuut in het veld en maakte al 6 minuten later de 2-0 bij Stade Brest. Doordat de thuisploeg in de slotfase nog scoorde, bleek het tweede competitiedoelpunt van Boadu dit seizoen cruciaal (1-2).

Boadu kreeg ruim een maand geleden voor het laatst speelminuten in de competitie van trainer Philippe Clement. Dit seizoen kwam de Nederlander in vijf duels in de Ligue 1 in actie, allemaal als invaller. Zijn laatste doelpunt dateerde van oktober.

AS Monaco neemt door de zege de tweede plek over van Olympique Marseille. De achterstand op koploper Paris Saint-Germain, die eerder op zondag moeizaam met 4-3 won van Lille, is 7 punten.

Koopmeiners verliest met Atalanta in eigen huis van Lecce

Atalanta is verder achterop geraakt in de strijd om de topplaatsen in de Serie A. De club uit Bergamo ging in eigen huis met 2-1 onderuit tegen middenmoter Lecce. Atalanta staat nog vierde met 41 punten, maar kan later zondag nog gepasseerd worden door AS Roma en Lazio als zij hun wedstrijden weten te winnen.

De thuisploeg begon met Teun Koopmeiners. Marten de Roon ontbrak wegens een schorsing en Hans Hateboer is geblesseerd.

Lecce kwam al in de 4e minuut op voorsprong. Assan Ceesay schoot van ver raak. Atalanta zocht naar de gelijkmaker, maar kwam niet tot grote kansen. Alexis Blin vergrootte de voorsprong voor de bezoekers in de 74e minuut met een rake kopbal. Rasmus Højlund maakte nog de 2-1, maar de thuisploeg kon niet meer langszij komen.