Ajax bevestigt komst Georges Mikautadze

De in Frankrijk geboren Mikautadze speelde tot dusver voor FC Metz en RFC Seraing. Daar maakte hij - voornamelijk op het tweede niveau van respectievelijk Frankrijk een België - 62 goals in 112 wedstrijden. Ook was hij nog eens goed voor veertien assists. Mikautadze heeft daarnaast zestien A-interlands voor Georgië op zijn naam staan: vier goals, een assist.

Oud-Ajacied en Mikautadze’s landgenoot Shota Averladze is verheugd over de komst van de veelzijdig aanvaller. „Zijn grootste kwaliteit is scoren. Ik vind hem een doelpuntenmachine. Statistieken liegen nooit. Hij is altijd rond het strafschopgebied te vinden en kiest de snelste weg naar het doel. Daarom scoort hij bijna elke wedstrijd.”