Wielrennen

Mathieu van der Poel wel in ’Kuurne’, niet in ’Omloop’

Mathieu van der Poel zal tóch zijn opwachting maken in het traditionele Belgische openingsweekeinde. Omloop Het Nieuwsblad laat de Nederlands kampioen op de weg zaterdag aan zich voorbijgaan, maar hij start een dag later wel in Kuurne-Brussel-Kuurne. Dit pas beter in zijn trainingsopbouw naar de gro...