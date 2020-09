Uitslagen en standen in Tour

De Belgische alleskunner van Jumbo-Visma versloeg in de massasprint de Nederlander Cees Bol van Team Sunweb. Jumbo-Visma had dinsdag met Primoz Roglic ook al een rit gewonnen. De Ier Sam Bennett finishte als derde.

De Fransman Julian Alaphilippe verloor zijn gele trui. De renner van Deceuninck-Quick Step kreeg een tijdstraf van 20 seconden nadat hij in de laatste 20 kilometer nog bevoorrading had gekregen. Adam Yates is nu de nieuwe leider in het algemeen klassement.

Profiel etappe 5

Donderdag is het weer de beurt aan de klimmers met in de finale de lastige beklimming van de Col de la Lusette, waarna het nog verder omhooggaat naar het op 1560 meter gelegen Mont Aigoual.

