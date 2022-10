Napoli wint na treffer Dessers ruim in aanloop naar Ajax

Trainer Luciano Spalletti begon met grotendeels dezelfde ploeg als in het gewonnen uitduel met Ajax van dinsdag (1-6). Middenvelder Matteo Politano, die niet startte in Amsterdam, zette Napoli halverwege de eerste helft op voorsprong uit een strafschop. De scheidsrechter vond dat Khvicha Kvaratskhelia onrechtmatig van de bal was gezet in het strafschopgebied.

Napoli nam niet verder afstand en zag Dessers vlak na rust gelijkmaken. De spits, vorig seizoen succesvol bij Feyenoord, was alert en tikte van dichtbij raak. Spits Giovanni Simeone bezorgde Napoli weer de voorsprong door een kwartier voor tijd hard raak te koppen. Simeone had in Amsterdam de zesde Napoli-treffer gemaakt. Oud-PSV'er Hirving Lozano en Mathías Olivera zorgden pas in blessuretijd voor wat lucht bij Napoli. Woensdag spelen de Italianen thuis tegen de Amsterdammers.

AC Milan viert de openingsgoal van Tomori. Ⓒ ANP/HH

AC Milan rekent af met zwak Juventus

AC Milan heeft in de Serie A de kater van de 3-0 oorwassing bij Chelsea weggespoeld. In eigen huis was het met 2-0 te sterk voor een zwak ogend Juventus. Hierdoor komen de Milanezen voorlopig naast koplopers Napoli en Atalanta, die zondag in actie komen.

Het was geen al te beste eerste helft in San Siro. Beide ploegen zitten al even in een fase van het seizoen waar de overwinningen niet vanzelf komen en dat was terug te zien. De enige die zich daaraan kon onttrekken was Rafael Leão, hij raakte een keer wat gelukkig en een keer met een afstandsschot de paal. Op slag van rust werd het wel 1-0 voor de Milanezen. Uit een hoekschop schoot Olivier Giroud tegen Fikayo Tomori aan, die vervolgens zelf raak schoot.

Juventus moest na rust meer risico nemen en dat leidde na tien minuten tot de 2-0. Rahim Diaz dook de ruimte in en rondde na een knappe actie succesvol af. Buiten een kopkans voor Arek Milik en een schietkans van Moise Kean in de slotfase lukte het de Oude Dame niet om een vuist te maken. Aan de andere kant verzuimde invaller Divock Origi de avond nog vervelender te maken voor Juventus.

Zodoende staat de ploeg uit Turijn vooralsnog teleurstellend achtste. Het kan zondag zelfs nog een plek zakken, al moet stadsgenoot Torino dan wel heel ruim (acht goals verschil) winnen van Empoli.

Dzeko leidt Inter langs Sassuolo

Internazionale heeft na twee nederlagen op rij weer gewonnen in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het elftal van trainer Simone Inzaghi was net te sterk voor Sassuolo: 1-2.

Edin Dzeko maakte beide doelpunten voor Inter. De spits uit Bosnië en Herzegovina werkte kort voor rust van dichtbij binnen, nadat Denzel Dumfries de bal uit een hoekschop had doorgekopt. Davide Frattesi kopte Sassuolo na een uur spelen langszij. Dzeko bracht Inter een kwartier voor tijd opnieuw op voorsprong. Ook hij scoorde met zijn hoofd.

Dzeko heeft nu 101 keer gescoord in de Serie A, waarvan 85 voor AS Roma en 16 voor Inter. De aanvaller is de 31e speler deze eeuw die meer dan honderd doelpunten maakte in de hoogste klasse in Italië.

Inter verloor de vorige twee wedstrijden van Udinese (3-1) en AS Roma (1-2). In de Champions League boekten de Milanezen deze week wel een zege, op FC Barcelona (1-0). Dumfries speelde zaterdag de hele wedstrijd mee. Stefan de Vrij bleef op de bank zitten. Inter staat nu zevende met 15 punten uit negen duels.