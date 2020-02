Tennisser Stefanos Tsitsipas prolongeert titel Marseille

De Griekse nummer 6 van de wereld vierde zijn vijfde titel op het hoogste niveau. Drie daarvan won hij er vorig jaar, met als hoogtepunt de winst van de ATP Finals in Londen.

Auger-Aliassime stond voor de tweede week op rij in de finale. Vorige week in Rotterdam was de 19-jarige Canadees in de eindstrijd ook al kansloos, toen tegen Gaël Monfils. De Fransman prolongeerde zo zijn titel in Ahoy. Auger-Aliassime bereikte al vijf keer de finale van een ATP-toernooi, maar hij wacht nog altijd op zijn eerste toernooizege. Vorig jaar verloor de tiener, nummer 18 van de wereld, drie finales.