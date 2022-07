Na Wiegman test ook reservekeepster positief bij Engeland

De keepster wordt gemonitord „met als doel haar zo snel mogelijk terug in de selectie te kunnen brengen”, meldt de Engelse ploeg. Hampton was in alle groepsduels reserve.

De Nederlandse bondscoach van de Engelse ploeg miste het laatste groepsduel afgelopen vrijdag tegen Noord-Ierland nadat ze positief had getest op Covid-19. Haar speelsters, de favoriet op het EK in eigen land, wonnen die wedstrijd met 5-0. Het is nog niet bekend of Wiegman woensdag, in de kwartfinale tegen Spanje, op de bank kan zitten.