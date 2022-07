Wiegman klaar voor EK-kwartfinale, maar wacht op negatieve test

Wiegman testte vorige week positief op het coronavirus en voelt zich inmiddels weer prima. De Nederlandse moet alleen nog wachten op een negatieve test.

„Ik ben er klaar voor, maar we zullen zien wat er gebeurt”, zei Wiegman dinsdag. Door haar besmetting miste de oud-bondscoach van Oranje het afsluitende groepsduel met Noord-Ierland (5-0). Toen zat haar assistent Arjan Veurink als hoofdtrainer op de bank.

Engeland zag ook reservekeepster Hannah Hampton wegvallen met een positieve coronatest. Wiegman benadrukte dat haar ploeg is voorbereid op zulke situaties. „Het is heel jammer, want zoiets wil je niet. Maar iedereen weet wat er moet gebeuren.”

Hannah Hampton in betere tijden. Ⓒ ANP/HH

