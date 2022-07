Wiegman test negatief en zit op de bank bij kwartfinale Engeland

Voetbal

Olympique Lyon stelt Tagliafico ultimatum

Nicolas Tagliafico (29) twijfelt hevig, maar moet op zeer korte termijn beslissen over zijn voetbaltoekomst. Het geïnteresseerde Olympique Lyon, dat bereid is de afkoopsom van vier miljoen euro aan Ajax te betalen, heeft de linksback een ultimatum gesteld. Voor het weekeinde moet hij beslissen of hi...