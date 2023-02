Oranje-tennissers op rozen na ijzersterke zege Tim van Rijthoven in monsterpartij

Als Matwé Middelkoop en Wesley Koolhof zondag vanaf 13.00 uur zegevieren in het dubbelspel dan is de zege binnen. Anders moet Van Rijthoven of Griekspoor voor het beslissende punt zorgen.

De ruim 3500 fans hadden er duidelijk zin in. Griekspoor had aan het begin van dit jaar topvorm getoond, met een eerste toernooizege op ATP-niveau in Pune en een plek in de derde ronde van de Australian Open. Maar in de beginfase was het opvallend genoeg Klein die Griekspoor van links naar rechts joeg. De nummer 143 van de wereld had al snel een break te pakken.

Mooie eerste set

Maar in het vervolg kwam de 26-jarige Nederlander er beter in. Griekspoor brak terug en kreeg bij een 4-4 stand drie kansen op een rij om nog een keer te breken. Uiteindelijk moest er een tiebreak aan te pas komen. Griekspoor keek daarin bij een 4-6 stand tegen twee setpunten aan, maar juist toen kwam hij met zijn beste spel op de proppen en pakte de tiebreak met 8-6. Vooral de backhandpassing waarmee hij het tweede setpunt wegwerkte, was een plaatje.

Maar wie had verwacht dat Griekspoor zou doordrukken, kwam bedrogen uit. Klein greep snel het initiatief en pakte de tweede set na twee snelle breaks op de service van de Nederlander met 2-6.

Goeie derde set

Griekspoor leek wakker geschud. Na een paar minuten bijkomen in de kleedkamer kwam de Noord-Hollander als herboren terug. Hij brak zijn tegenstander direct, werd nog wel teruggebroken, maar plaatste de beslissende versnelling bij een 5-4 stand. Dit tot dolle vreugde van de fans in het Martiniplaza, die werden opgezweept door Griekspoor en andersom. „Dit was denk ik het beste publiek waarvoor ik ooit speelde”, reageerde een blije Griekspoor na afloop.

Van Rijthoven

Van Rijthoven boekte vervolgens een verrassende zege op Molcan. De kopman van de Slowaken staat 55e, tegenover de 107e plek op de wereldranglijst van onze landgenoot. Maar Van Rijthoven kwam in het tweede duel van de dag in de eerste set geweldig voor de dag. Omdat ook Molcan goed speelde, liep die uit op een tiebreak. Daarin moest Van Rijthoven een 1-4 en 3-5 voorsprong te boven komen, en dat lukte. Met een donderende smash trok de 25-jarige Roosendaler de eerste set naar zich toe.

Comeback in tweede set

In de tweede set moest Van Rijthoven even uitpuffen, maar een vroege break tegen had de vervanger van de geblesseerde Botic van de Zandschulp snel gerepareerd. Een heel slechte game op 5-5 kostte Van Rijthoven vervolgens de kop in het tweede bedrijf. Maar de winnaar van het ATP-toernooi van Rosmalen bleef rustig en brak na een monstergame alsnog in de zesde game van de beslissende set. Vervolgens keek Van Rijthoven niet meer om en boekte na twee uur en 53 minuten tennis een knappe zege. ,,Ik was heel nerveus, maar ik ben blij dat het is gelukt”, zei een dolblije Van Rijthoven.

De nummer 107 van de wereld liet liefst 27 aces noteren. Met een ace van ver boven de 200 kilometer per uur besliste Van Rijthoven de wedstrijd, nadat hij op 30-30 op zijn tweede service een winner had geslagen. Een halve minuut was de zege binnen. Een euforische stemming maakte zich meester van het Martiniplaza.

Het vervolg

Als Oranje het karwei zaterdag klaart, wacht in september een nieuw optreden in de groepsfase van de Finals. Vorig jaar werd die fase de Davis Cup ook bereikt en volgden drie zeges in Glasgow. In de kwartfinales van het landentoernooi werd in november eervol verloren van Australië.