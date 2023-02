Tallon Griekspoor bezorgt Oranje in thriller uitstekende start in DC-ontmoeting met Slowakije

Tim van Rijthoven krijgt in het Martiniplaza de kans om Oranje op een 2-0 voorsprong te brengen. De vervanger van de geblesseerde Botic van de Zandschulp moet dan wel afrekenen met Alex Molcan, de nummer 55 van de wereld. Van Rijthoven zelf is de nummer 107 van de mondiale ranglijst. Zondag volgen het dubbelspel en als het nodig is nog twee enkelspelen.

In het Groningse Martiniplaza hadden de ruim 3500 fans er zin in. Griekspoor had aan het begin van dit jaar topvorm getoond, met een eerste toernooizege op ATP-niveau in Pune en een plek in de derde ronde van de Australian Open. Maar in de beginfase was het opvallend genoeg Klein die Griekspoor van links naar rechts joeg. De nummer 143 van de wereld had al snel een break te pakken.

Tallon Griekspoor in gesprek met captain Paul Haarhuis. Ⓒ ANP/HH

Maar in het vervolg kwam de 26-jarige Nederlander er beter in. Griekspoor brak terug en kreeg bij een 4-4 stand drie kansen op een rij om nog een keer te breken. Uiteindelijk moest er een tiebreak aan te pas komen. Griekspoor keek daarin bij een 4-6 stand tegen twee setpunten aan, maar juist toen kwam hij met zijn beste spel op de proppen en pakte de tiebreak met 8-6. Vooral de backhandpassing waarmee hij het tweede setpunt wegwerkte, was een plaatje.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Maar wie had verwacht dat Griekspoor zou doordrukken, kwam bedrogen uit. Klein greep snel het initiatief en pakte de tweede set na twee snelle breaks op de service van de Nederlander met 2-6.

Goeie derde set

Griekspoor leek wakker geschud. Na een paar minuten bijkomen in de kleedkamer kwam de Noord-Hollander als herboren terug. Hij brak zijn tegenstander direct, werd nog wel teruggebroken, maar plaatste de beslissende versnelling bij een 5-4 stand. Dit tot dolle vreugde van de fans in het Martiniplaza, die werden opgezweept door Griekspoor en andersom. „Dit was denk ik het beste publiek waarvoor ik ooit speelde”, reageerde een blije Griekspoor.