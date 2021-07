PSV maakt stappen en gaat verder op ingeslagen weg

Opnieuw feest bij PSV na de 4-1 van Eran Zahavi. Ⓒ ANP

EINDHOVEN - Als PSV de lijn van de ouverture tegen Galatasaray doortrekt kan het een mooi seizoen worden, mits Mario Götze fit blijft. De Duitse Weltmeister nam zijn ploeg nadrukkelijk bij de hand bij de 5-1 zege in eigen stadion op de Turken. De Eindhovenaren moeten toch in staat worden geacht om in de derde voorronde over de rug van Celtic of Midtylland een plek in de finale van de play-offs voor kwalificatie voor de Champions League te halen. In twee beslissende wedstrijden tegen een sterkere opponent kan het dan alle kanten op.