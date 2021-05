Nederlandse doelman Bart Verbruggen (18) pakt kans bij Anderlecht met beide handen

Bart Verbruggen in het keepersshirt van Anderlecht. Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - Het grote Anderlecht heeft door de jaren heen een grote Nederlandse inbreng gehad met bepalende spelers als Jan Mulder, Rob Rensenbrink, Arie Haan, Adri van Tiggelen, John Bosman en Graeme Rutjes. De laatste jaren is de invloed vanuit Nederland minder in Brussel en heeft vooral Club Brugge een grote Nederlandse enclave, maar zondagavond in de topper in de play-offs tegen Brugge meldde zich weer een nieuwe ’Ollander’ aan het front in Brussel. De pas 18-jarige doelman Bart Verbruggen kreeg verrassend de kans in de topper en keepte met flair.