PSG-trainer Tuchel: ’Messi is bij ons van harte welkom’

Tuchel laat desgevraagd weten dat de Argentijn van harte welkom is in Parijs. „Messi zou zeer welkom zijn. Welke coach zou nee tegen hem zeggen? Ik denk echter dat hij zijn carrière bij FC Barcelona gaat eindigen. Hij ís Barça”, aldus Tuchel tegen BT Sport.

Het contract van Messi loopt volgende zomer af. De nieuwe trainer Ronald Koeman heeft laten weten dat hij snel om de tafel gaat met de sterspeler en aanvoerder. Tevens maakte hij duidelijk dat hij Messi het liefst wil behouden voor Barcelona.

Neymar en Mbappé

Kleine details maakten het verschil, oordeelde trainer Tuchel na de 1-0-nederlaag in de finale van de Champions League tegen Bayern München.

„Ik ben ervan overtuigd dat als wij de eerste goal hadden gemaakt, wij ook de wedstrijd hadden gewonnen. In deze wedstrijd werd mij al snel duidelijk dat de ploeg die als eerste zou scoren, zou winnen”, zei de Duitse coach.

Thomas Tuchel troost zijn spits Neymar. Ⓒ ANP/HH

Hij nam zijn sterspelers Neymar en Kylian Mbappé niets kwalijk. „Ik ben nog steeds heel trots op die jongens”, zei hij over het aanvalsduo, waar de club uit Parijs 400 miljoen euro voor neertelde om hen te verwerven. „Natuurlijk wil je dat Neymar en Kylian scoren, maar het lukt niet altijd. Neymar liet andermaal zijn ongelooflijke talent zien en toonde mentaliteit. Wat Mbappé betreft, voor hem was het lastig omdat hij net terug is van een zware blessure. Het was al een wonder dat hij überhaupt in het veld stond.”

Tuchel berustte in de nederlaag. „Ook al geeft verliezen je het ergste gevoel dat er is. We hebben verloren van een van de sterkste clubs van Europa, misschien wel de sterkste gezien het geweldige team. Ik ben ontgoocheld, maar ook trots op onze mentaliteit en de manier waarop we hebben gespeeld. Onze ploeg moet dit niveau vasthouden en op voortbouwen voor de toekomst.”