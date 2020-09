Eeuwige pechvogel Thibaut Pinot elke dag ’drie uur bij de masseur’ in Tour

Pinot kwam niet ongehavend uit de chaotische openingsetappe in Nice. De kopman van Groupama-FDJ kwam tegen 55 km/u ten val. Zijn schouder en zijn knie waren zichtbaar gehavend, maar vooral zijn rug speelt hem sindsdien parten. Hij krijgt er dagelijks een behandeling van zo’n drie uur voor.

„Het was een zware val, met een zeer hoge snelheid, die nog veel ernstigere gevolgen had kunnen hebben”, benadrukt Jacky Maillot, ploegdokter van het zwaar gehavende Groupama-FDJ-team. „Maar we zijn redelijk optimistisch voor het vervolg van deze Tour.”

Even helemaal genoeg van

Ook manager Marc Madiot hield even zijn hart vast toen Pinot over de finish kwam. „Hij was geïrriteerd en had er eventjes helemaal genoeg van, maar ik denk dat alles wel goed komt. Hij is niet de enige die gevallen is. Ik hoop dat iedereen er goed uit komt.”

De drievoudige etappewinnaar in de Ronde van Frankrijk kon wel op clementie van de jury rekenen. Omdat die besloten had om de tijden op te nemen op drie kilometer van de finish, heeft hij nog geen schade opgelopen in het klassement. Pinot staat veertiende in het klassement, tussen alle favorieten op 17 seconden van leider Julian Allaphilippe.

Koffiedik kijken

Dinsdag in Orcières klom Pinot met de besten mee naar omhoog. Hij kwam als achtste over de meet na de snelle, maar niet zo lastige slotklim. „Het was belangrijk om in dit elitegroepje toe te komen”, reageerde Pinot opgelucht. „Als je mij dit gisteren of eergisteren had voorgelegd, tekende ik meteen. Na mijn val had ik twee dagen heel veel last van de rug. Nu gaat het al een pak beter.”

Dat hij daarvoor dagelijks drie uur op de verzorgingstafel behandeld moet worden, neemt Pinot er maar bij. Manager Madiot hoopt dat zijn oogappel dit kan doortrekken tot het hooggebergte. Het is nog koffiedik kijken hoe de klimmer reageert op de langere cols. „Het is altijd aanpassen, die opeenvolging van klimmetjes. We zien wel wat dat geeft. Voor we ons beginnen bezighouden met tijd terug te pakken, moeten we vermijden dat we tijd verliezen.”

Dramatische aftocht Tour 2019

Pinot moest in de Tour de France van 2019 in de negentiende etappe de strijd staken vanwege een spierblessure. Hij stond op dat moment vijfde in het klassement, met uitzicht op een hogere klassering.

Pinot twijfelde destijds even of hij nog wel moest doorgaan op het hoogste niveau. Zijn ploegleiders wisten hem echter te overtuigen om in 2020 toch weer voor zijn kansen te gaan.

