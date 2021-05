Statistieken: Manchester City als zevende opeenvolgende debutant ten onder in Champions League-finale

Hakim Ziyech kreeg geen speeltijd van Chelsea-coach Thomas Tuchel, die vorig seizoen als coach van Paris Saint-Germain de Champions League-finale van Bayern München verloor. Nathan Aké meldt zich ook zonder finaleminuten bij Oranje, de Nederlandse verdediger van Manchester City keek eveneens negentig minuten toe.

Het was de achtste keer in de geschiedenis dat twee ploegen uit hetzelfde land de finale spelen, twee keer eerder stonden er twee Engelse teams tegenover elkaar. De laatste keer in 2019, toen Liverpool in de eindstrijd met 2-0 te sterk was voor Tottenham Hotspur.

Na de groepsfase rekende City af met achtereenvolgens Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach en Paris Saint-Germain. Chelsea was na het overleven van de poule te sterk voor Atletico Madrid, FC Porto en Real Madrid.

Manchester City kroonde zich dit seizoen tot kampioen van Engeland, Chelsea eindigde op het nippertje als vierde en verzekerde zichzelf daarmee ook van een nieuw Champions League-ticket voor komend seizoen.

