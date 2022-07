Sergio Pérez start na straf als dertiende in sprintrace

Schrijf je in voor de Formule 1 nieuwsbrief en mis dit seizoen niets van al het nieuws rond Max Verstappen.

De Mexicaan kwalificeerde zich aanvankelijk als vierde voor de sprintrace, maar moet het nu doen met een dertiende plek op de grid. Pérez moest na afloop nog bij de stewards gekomen en die oordeelden dat de Mexicaan de baanlimiet had overschreden tijdens zijn laatste run in Q2. Die tijd is afgenomen, eveneens zijn neergezette tijden in Q3. Daardoor valt hij dus terug naar de dertiende plek.

Verstappen start zaterdag (16.30 uur) vanaf pole position en weet Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz vlak achter zich.