Van de Zandschulp en Griekspoor samen naar halve finale Antwerpen

Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp. Ⓒ ANP/HH

In het enkelspel werden Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor deze week in Antwerpen al in de eerste ronde uitgeschakeld, maar in het dubbelspel zijn de Nederlandse tennissers wel succesvol.