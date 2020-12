Sjinkie Knegt: ’Motivatie was ver te zoeken’

Sjinkie Knegt kan zich maar moeilijk opladen in Heerenveen. Ⓒ ANP/HH

Waar Suzanne Schulting tijdens de International Invitation Cup iedereen op een hoop rijdt, is Sjinkie Knegt volgens eigen zeggen nog niet super. De 31-jarige shorttracker staat zondag weliswaar in de A-finale van de 1000 en 500 meter, maar was op de 1500 meter niet scherp genoeg. ,,Ik ben in goeden doen, maar de topvorm ontbreekt, dat is jammer.”