AZ-aanvaller Odgaard speelt met speciaal aangepaste schoen tegen West Ham

Odgaard bezocht daarvoor speciaal een orthopeed, die de rechter kicks van de AZ-voetballer aanpaste. ,,Die schoen was tegen Ajax nog niet af, dat heeft hij gevoeld en daarom moest hij van het veld af”, legde AZ-coach Pascal Jansen uit. ,,Nu die schoen wel af is, kan hij gewoon spelen.”

Opsteker

Dat Odgaard beschikbaar is en in het olympisch stadion van Londen aan de start kan verschijnen, een opsteker van jewelste er voor Jansen, die zijn gehele linkerflank tegen West Ham mist. Linksback Milos Kerkez is immers geschorst en wordt vervangen door Mees de Wit.

Jesper Karlsson is nog altijd niet hersteld van de peesblessure in zijn bovenbeen. De verwachting is dat Myron van Brederode zijn plek zal invullen, zoals hij ook de afgelopen vijf wedstrijden deed.

Lahdo optie

Mayckel Lahdo, die tegen Ajax Odgaard verving en met een leep schot de paal trof, is een andere optie op die positie. In de meeste gevallen speelde de 20-jarige Zweed, die de laatste duels aardig op dreef is, aan de rechterkant. ,,Maar hij kan ook op links”, wilde Jansen niet gelijk al zijn kaarten op tafel leggen.

De al langer geblesseerden Bruno Martins Indi en Dani de Wit zijn er in Londen niet bij. De Wit lijkt het slot van het seizoen en heel misschien de return tegen West Ham nog te gaan halen, Martins Indi niet.