Spaanse media: ’Frenkie de Jong beste middenvelder Barça’

Frenkie de Jong laat op sociale media weten te balen van het gelijkspel. Ⓒ BSR Agency

Voor Frenkie de Jong kwam er woensdagavond een droom uit in Camp Nou. De 22-jarige Nederlander speelde voor het eerst mee in El Clasico. Het duel tussen zijn FC Barcelona en aartsrivaal Real Madrid eindigde in een doelpuntloos gelijkspel. De Spaanse media oordelen gemiddeld genomen positief over de ’onaantastbare’ De Jong.