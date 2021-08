FC Utrecht besluit goede oefencampagne met flinke tegenvaller

FC Utrecht verloor de eerste ontmoeting met Fortuna Sittard met 2-3. Bij die wedstrijd speelden de ogenschijnlijke A-teams van dit moment van beide clubs. Namens de thuisploeg scoorden de nieuwe Griekse spits Anastasios Douvikas en Bart Ramselaar, terwijl een eigen goal van Douvikas en treffers van Bassala Sambou en Mats Seuntjens de ploeg van Utrechter Sjors Ultee de overwinning opleverde.

Bij de ontmoeting tussen de reserves van beide teams later op de middag kwam FC Utrecht heel wat overtuigender voor de dag. Het werd 7-0 voor de thuisploeg door drie goals van Adrian Dalmau en twee goals van zowel Remco Balk als Moussa Sylla.

Remise Cambuur

SC Cambuur heeft de oefencampagne ter voorbereiding op de rentree in de Eredivisie afgesloten met een gelijkspel in België. De wedstrijd tegen Waasland-Beveren eindigde in 2-2.

Bij rust was er ook evenwicht. Sam Hendriks opende de score namens de Friezen al na vier minuten door als echte spits voor zijn verdediger te komen en een voorzet van Nick Doodeman binnen te werken. Mitchell Paulissen liet een enorme kans op 0-2 liggen. De Belgen stelden daar niet veel tegenover, maar kwamen niettemin op gelijke hoogte door een van richting veranderd schot van spelmaker Kevin Hoggas, overgenomen van Cercle Brugge.

Na rust liet Waasland-Beveren meer zien. Dat resulteerde in de 2-1 van Leonardo Bertone met een kopbal. Issa Kallon, ingevallen voor Hendriks, voorkwam vlak voor tijd de nederlaag. Hij was door een negatieve coronatest weer beschikbaar, evenals Robin Maulun, Jamie Jacobs en David Sambissa.

Heracles verslaat PEC

Heracles Almelo heeft het laatste serieuze oefenduel voor de start van de competitie in de Eredivisie gewonnen. Voor eigen publiek werd PEC met 3-1 verslagen, hoewel de Zwollenaren een tijdlang niet de minderen waren.

Delano Burgzorg opende de score na een minuut of 20. Hij werd na Zwols balverlies weggestuurd door Rai Vloet en liet doelman Kostas Lamprou kansloos. Slobodan Tedic kon niet veel later gelijkmaken doordat de Almelose sluitpost Koen Bucker een houdbaar schot van Mustafa Saymak niet onder controle kreeg.

Ver in de tweede helft beslisten Nicolai Laursen en Mohammed Amissi het duel in het voordeel van Heracles, dat na rust het initiatief had. Daarvoor hadden Mees de Wit, overgenomen van Sporting Lissabon waar hij niet doorbrak, en Pelle Clement echter namens PEC serieuze kansen laten liggen. Heracles opent het seizoen volgende week zaterdag thuis tegen PSV. PEC begint een dag later in Zwolle tegen Vitesse.

UITSLAGEN OEFENDUELS ZATERDAG

FC Utrecht - Fortuna Sittard (eerste duel) 2-3. 3. Douvikas 0-1 (eigen doel), 15. Douvikas 1-1, 44. Sambou 1-2, 55. Ramselaar 2-2, 62. Seuntjens 2-3 (strafschop).

FC Utrecht - Fortuna Sittard (tweede duel) 7-0. Doelpunten: Dalmau (3), Balk (2), Sylla (2).

Sparta Rotterdam - Team VVCS 3-1. Doelpunten Sparta Rotterdam: Harroui (2), Thy.

Heracles Almelo - PEC Zwolle 3-1. 20. Burgzorg 1-0, 28. Tedic 1-1, 66. Laursen 2-1, 75. Amissi 3-1.

Waasland-Beveren (Bel) - SC Cambuur 2-2. Doelpunten SC Cambuur: Hendriks, Kallon.