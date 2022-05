Definitief: Overmars haalt Van Bommel als nieuwe trainer FC Antwerp

De 45-jarige Limburger begint bij de ambitieuze nummer 4 van België aan zijn derde klus als hoofdcoach in het betaalde voetbal. Van Bommel, die eerder bij PSV en VfL Wolfsburg werkte, volgt de maandag weggestuurde Deen Brian Priske op.

Andries Ulderink en John Stegeman worden zijn assistenten. Ulderink heeft met FC Twente alsnog een regeling kunnen treffen, nadat de assistent van Ron Jans in eerste instantie zijn contract kosteloos had opgezegd van verschil in inzicht. Diezelfde dag lekte via de Telegraaf uit dat hij al een toezegging van FC Antwerp op zak had.

Geschikte trainer voor jacht op landstitel

De trainerswissel is de eerste grote beslissing van Marc Overmars bij Antwerp. Overmars werd eind maart aangesteld als technisch directeur.

Eigenaar Paul Gheysens heeft de afgelopen jaren al 70 miljoen euro in Antwerp gestopt. De Belg met een geschat vermogen van bijna 1 miljard euro wil zijn club met hulp van Overmars naar de eerste landstitel sinds 1957 leiden. Overmars ziet in Van Bommel daar de geschikte trainer voor.

De 79-voudig international van Oranje deed na zijn actieve voetbalcarrière als trainer ervaring op in de jeugd van PSV en als assistent van zijn schoonvader Bert van Marwijk de nationale ploegen van Saudi-Arabië en Australië. Van Bommel, oud-speler van Fortuna Sittard, PSV, FC Barcelona, Bayern München en AC Milan, werd in 2018 aangesteld als hoofdtrainer van de Eindhovense hoofdmacht. PSV eindigde in zijn eerste seizoen als tweede in de Eredivisie, kort achter Ajax. In december 2019 werd Van Bommel ontslagen. Vorig jaar duurde zijn dienstverband bij de Duitse club Wolfsburg amper een half jaar.

