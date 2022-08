Pierre Gasly topkandidaat voor stoeltje bij Alpine

De juristen van die instantie bekijk het contract van Oscar Piastri. Alpine kondigde de Australiër aan als opvolger van de naar Aston Martin vertrekkende Fernando Alonso, maar Piastri zelf wil graag naar McLaren. Dat heeft inmiddels al aangekondigd dat Daniel Ricciardo na dit jaar moet vertrekken.

Mick Schumacher (Haas) werd eerder in verband gebracht met Alpine en inmiddels is duidelijk dat zijn band met Ferrari na dit jaar wordt verbroken. Maar Alpine is ook in gesprek met Pierre Gasly en de Fransman lijkt de topkandidaat. Na de eerste geluiden in de paddock, vorige week in België, meldt nu ook het goed ingevoerde L’Equipe dat Gasly in beeld is. Hij zou dan samen met Esteban Ocon een volledig Frans coureursduo gaan vormen.

Gasly ligt nog tot en met 2023 vast bij Red Bull, waar hij los van een half jaar aan de zijde van Max Verstappen altijd voor het zusterteam heeft gereden. Zijn contract na 2023 wordt vermoedelijk ook niet meer verlengd.

Ook als Alpine gelijk krijgt in de contractkwestie, is het nog maar de vraag of Piastri in dat geval wel voor het team gaat rijden. De renstal heeft al gesproken met Red Bull Racing-baas Helmut Marko over een mogelijke overgang van Gasly, ondanks diens doorlopende contract. Marko zou dan graag de Amerikaan Colton Herta stallen bij AlphaTauri. Herta rijdt nu in de IndyCar en is gelieerd aan McLaren. Hij moet ook nog een superlicentie, benodigd om in de Formule 1 uit te komen, verkrijgen.