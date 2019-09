Koeman roept Kluivert op als vervanger Bergwijn

Bergwijn is de tweede international die zich afmeldt voor Oranje, na Stefan de Vrij.

De 20-jarige Kluivert verliet Ajax vorig jaar voor AS Roma. Hij speelde twee interlands maar ontbrak de laatste tijd bij het Nederlands elftal omdat hij weinig speeltijd kreeg bij zijn Italiaanse club.

Het Nederlands elftal speelt vrijdag in Hamburg tegen Duitsland. Drie dagen later is Estland de tegenstander in Tallinn.

Bergwijn kwam zondagavond nog wel in actie names PSV, nadat hij afgelopen donderdag nog ontbrak in het Europese duel met Apollon Limassol.

In het duel met RKC Waalwijk kreeg hij in de slotfase (1-3) echter opnieuw hamstringklachten. Omdat trainer Mark van Bommel al drie keer had gewisseld, moest PSV de wedstrijd met tien man uitspelen.

„Ik had de wedstrijd graag goed af willen maken”, zei de 21-jarige Bergwijn na afloop bij FOX Sports. De nummer 10 van PSV sloeg afgelopen week de Europese uitwedstrijd op Cyprus tegen Apollon Limassol (0-4) al over vanwege een lichte spierblessure.

Bergwijn hoopte op een snel herstel, maar verwachtte al wel dat hij de interlands van Oranje zou moeten missen. „Ik wil iedere wedstrijd spelen, zeker met het Nederlands elftal. Maar je moet wel 100 procent fit zijn om daar te spelen.”