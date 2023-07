Vooruitblik Erik Breukink eerste Tour-etappe: ’Het is ideaal voor Van der Poel’

De eerste rit in de Ronde van Frankrijk maken de renners een ronde van 182 kilometer, ten noorden van Bilbao. De Tour opent direct met een stevige heuvelrit. 3200 hoogtemeters op het menu, met als scherprechter direct de Côte de Pike - (2 kilometer à 10 procent) voor de kiezen.

Breukink weet dat een eerste etappe in de Tour altijd nerveuziteit met zich meebrengt. „Iedereen staat te popelen, dat merk je wel. Dat er klimmetjes direct in deze rit zitten, helpt wel. Er zal geen massasprint komen en dat is voor de klassementsrenners beter. Dan is er minder gedrang.”

Gretig

Mathieu van der Poel heeft zijn pijlen gericht op de zege en het geel. De vraag is of MvdP de Côte de Pike overleeft richting de finish. „Alles hangt af hoe er gekoerst gaat worden”, weet Breukink. „De klassementsrenners zullen terughoudend zijn, verwacht ik. Al weet je het met Tadej Pogacar nooit. Als Van der Poel alleen de finale scherp moet zijn, zit hij erbij voor de ritwinst. Dan maakt hij kans.”

Mathieu van der Poel Ⓒ ANP/HH

Na de Côte de Pike volgt nog een slotklim van 5,4 procent. „Van der Poel, Wout van Aert, Julian Alaphilippe; zij zullen gretig zijn. Bij Pogacar weet je niet waar hij staat. Direct het geel is niet per se nodig. Ik denk niet dat er al een ontsnapping zal plaatsvinden, dus zullen de sterksten vooraan zitten. Een plek waar je ook moet zitten. En ik verwacht dat we dat gaan zien. Het is ideaal voor mannen als Van der Poel en Van Aert.”

