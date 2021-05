Chelsea zorgt voor Engels feestje in finale Champions League

Destijds versloeg Liverpool in Estadio Metropolitano Tottenham Hotspur met 2-0. De overwinning had een hoog Duits gehalte. Timo Werner, uit Stuttgart, zette zijn handtekening onder de openingstreffer, nadat een boogbal van landgenoot Havertz, geboren in Aken, de lat had getroffen. The Blues staan sinds januari onder leiding van de Beierse hoofdtrainer Thomas Tuchel. Mason Mount was goed voor de andere Britse goal.

HAZARD

Met in de wetenschap dat zijn ploeg in Londen minimaal eenmaal moest scoren, had Real-coach Zinedine Zidane een driemans voorhoede het veld ingestuurd. Dat betekende dat de Fransman naast Karim Benzema en Vinicius Junior weer eens een plekje had ingeruimd voor Eden Hazard, de Waalse aanvaller die als speler van Chelsea grote triomferen vierde en op Stamford Bridge uitgroeide tot de beste speler van de Premier League.

Timo Werner kopt de 1-0 binnen. Ⓒ REUTERS

Maar Hazard, dertig jaar inmiddels, is sinds zijn transfer naar Madrid twee jaar geleden geen schim meer van de superster die hij in Engeland was. Daar speelde hij in zeven jaar maar liefst 352 duels voor The Blues, waarin hij 110 maal scoorde. In zijn tweede Madrileense seizoen maakt de Belg in het halve finaleduel met zijn oude club pas voor de 38e keer zijn opwachting voor de Koninklijke. De goals zijn op één hand te tellen: vier stuks. Hazard was totaal onzichtbaar tegen zijn oude club.

BUITENSPELDOELPUNT

In het eerste kwart van de wedstrijd was het voorzichtigheid troef. Beide clubs kwamen beiden tot één schamele kans: Luka Modric produceerde in vrije schotpositie vanaf twintig meter een slap rollertje, waarna Timo Werner uit een snelle counter van de thuisclub en op aangeven van Ben Chilwell het net liet bollen. De Duitser deed dit echter in buitenspelpositie. De VAR hoefde hiervoor niet te worden geraadpleegd, zo duidelijk stond Werner offside.

Het venijn zat hem in het tweede deel van de eerste helft. Karim Benzema krulde in de 26e minuut een heerlijke aanval van de gasten op aangeven van Tony Kroos in de verre hoek, maar zag tot zijn ontzetting hoe Edouard Mendy de bal na een enorme snoekduik met zijn linkerhand tot corner promoveerde. Een minuut later lag de bal aan de overzijde in het doel van Real Madrid.

SLIPPERTJE RAMOS

De thuisclub strafte zonder mededogen een slippertje van Real-captain Sergio Ramos genadeloos af. N’Golo Kante, de beste man van het veld tijdens de heenwedstrijd in de Spaanse hoofdstad, zette na de glijpartij van Ramos ploeggenoot Kai Havertz vrij voor Thibaut Courtois. De stift van de Duitser belandde nog op de lat, maar de rebound werd vervolgens simpel binnengetikt door Havertz’ landgenoot Werner: 1-0.

Sergio Ramos, de meest succesvolle Spaanse voetballer aller tijden, speelde pas zijn eerste wedstrijd sinds 16 maart. Sterker nog: de verdediger die eenmaal wereldkampioen en twee Europees kampioen werd en daarnaast ook nog ’even’ vier Champions Leagues en dito wereldbekers voor clubteams veroverde, was sinds 23 januari slechts 180 minuten in actie gekomen.

Dat was ’el capitano’, die in de 37e minuut geel incasseerde na het betere gooi en smijtwerk met Cesar Azpilicueta, aan te zien. Maar bij afwezigheid van Raphaël Varane, besmet door het coronavirus, moest Zidane de oude krijger uit Andalusië wel opstellen.

Chelsea-verdediger Andreas Christensen (L) probeert Eden Hazard af te stoppen. Ⓒ AFP

GENADE

Chelsea kende na rust lange tijd genade met het grote Real Madrid, de ploeg van Zidane die aardig op leeftijd begint te raken. Eerst was daar in de 54e minuut een dot van een kans voor Mason Mount, maar oog in oog met Courtois schoot de ex-speler van Vitesse wild over.

Rond het uur kreeg de thuisclub nóg twee opgelegde mogelijkheden. Eerst schoot Havertz van dichtbij op de voeten van de Belgische doelman, vervolgens vond Kanté de lange doelman van Real Madrid op zijn weg. Maar met alle respect voor Courtois: het duel had al lang en breed beslist moeten zijn.

ANGSTGEGNER

De tank was echter leeg bij de Spanjaarden, die in eigen land in een krachten verslindende kampioensrace zijn verwikkeld met stadgenoot Atlético en de grote rivaal uit Catalonië, FC Barcelona. Saillant detail: van de voorgaande vier ontmoetingen met Chelsea wist Real Madrid er geen enkele in winst om te zetten.

Chelsea leek het duel al kansen missend te beëindigen, maar het was uiteindelijk Mount die in de 87e minuut de definitieve genadeklap uitdeelde. Kanté onderschepte, invaller Christian Pulisic behield het overzicht en Mount deed wat hij ook vaak in Arnhem deed: een belangrijk doelpunt maken.

Met de zege staat Thomas Tuchel voor de tweede keer op rij in de eindstrijd van de Champions League. Het afgelopen seizoen leidde de Duitser het Franse PSG naar de (verloren) finale tegen Bayern München. Chelsea speelde dit seizoen tweemaal tegen Manchester City. In de competitie verloor de ploeg uit Londen in eigen huis kansloos (1-3), maar in de halve finale van de FA Cup ging de ploeg van Pep Guardiola ten onder tegen Chelsea dankzij een treffer van Hakim Ziyech, de oud-Ajacied die woensdagavond in de 89e minuut nog even mocht opdraven.