Skeletonster Kimberly Bos glijdt zich tussen de wereldtop

In vier seizoenen op het hoogste niveau in een wintersport die haar meeste landgenoten niets zegt, leverde ze al verschillende prestaties die er mochten zijn. De voornaamste was de achtste plaats op de Olympische Spelen in Pyeongchang. Sportief gezien is het zilver van vrijdag met voorsprong de beste uitslag tot dusver. Na twee runs op de lastige piste van Sigulda stond de naam van de Nederlandse achter die van winnares Janine Flock uit Oostenrijk, de nummer drie van de laatste WK, en voor ‘thuisrijdster’ Endija Terauda.

Die hoge klassering is bijna een wonder. Want eerder deze week deed deze gedreven 27-jarige atlete nog uit de doeken hoe ze in de aanloop naar deze winter genoeg obstakels heeft moeten overwinnen om tenminste een beetje klaar te zijn voor de competitie. Ze probeerde, met hulp van veel goedwillende mensen, een eigen startbaan te ontwikkelen op het terrein van de atletiekclub in Ede. Dat lukte bij nader inzien niet (‘Financieel was de uitdaging te groot’) en daarom verlegde ze de aandacht naar het verbeteren van het materiaal waarmee ze overal ter wereld door de ijskanalen naar beneden knalt.

Een snellere slee, dat was het beoogde doel van de missie waarbij ze niet zou ontkomen aan experimenteren met glij-ijzers, het frame, de aerodynamica, noem maar op. De mogelijke en logische consequentie, mindere resultaten, nam ze voor lief. ,,Ik kan me de komende maanden toch nog niet kwalificeren voor de Olympische Spelen van Peking. Dat gebeurt pas in het seizoen van de Spelen. Omdat er nu geen plaatsingsdruk is – en dus uitslagen er minder toe doen – werken we eraan de slee sneller dan ooit te maken’’, vertelde Bos.

,,Mijn coach (Kristian Bromley, red.) heeft ’m gebouwd en op mijn karakteristieken ingesteld. Daar zijn we de afgelopen weken hier in Letland ook mee bezig geweest. Hopelijk betaalt zich dat vrijdag al uit. En anders hoop ik dat we genoeg informatie halen uit de race om weer verder te gaan met de ontwikkeling van de slee. Zodra die in orde is, komen de resultaten vanzelf, daar ben ik van overtuigd.’’ Profetische woorden zijn het gebleken, al kon Bos dat natuurlijk niet bevroeden.