Ajax met van blessure herstelde Ziyech tegen AZ; Babel ontbreekt

Ziyech keerde vorige week al terug tijdens het uitduel in de Europa League met Getafe. Daarna kreeg de international van Marokko weer zo veel last van een kuitblessure dat hij afgelopen week de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo en de return in tegen Getafe moest overslaan.

Quincy Promes verschijnt, na zijn invalbeurt van donderdag tegen Getafe, ook aan de aftrap voor Ajax. Hij vormt de voorhoede met Dusan Tadic en Ziyech. Ryan Babel maakt geen deel uit van de wedstrijdselectie, hij is niet fit. Ajax verdedigt een voorsprong van drie punten op AZ, de nummer 2 van de ranglijst.